Ein Konkurrent weniger für Grindel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559812/

Damit bewerben sich neben Grindel elf weitere Kandidaten für acht Posten. Die Wahlen finden beim UEFA-Kongress am 5. April in Helsinki statt, die Amtszeit läuft jeweils über vier Jahre. Im April endet auch die Amtsperiode des früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach, der nach der Affäre um die WM 2006 für ein Jahr im Fußball gesperrt.

Einer Wahl von Grindel in den Rat des Weltverbandes FIFA beim UEFA-Kongress in Finnland dürfte dagegen nichts im Wege stehen. Er ist der einzige Kandidat auf den Posten mit zunächst zweijähriger Amtszeit. Dieser Platz war freigeworden, nachdem Niersbach im Anschluss an die Bestätigung der Einjahressperre durch die FIFA-Berufungskommission seine verbliebenen Ämter aufgegeben hatte.