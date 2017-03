Angst vor dem baldigen Einsturz

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Steht der Rheinsberger Obermühle der Einsturz bevor? Genau das Befürchten Anwohner nun, nachdem an der Giebelseite des Gebäudes ein großflächiger feuchter Fleck aufgetaucht ist. In dem sozialen Netzwerk Facebook warnen Einwohner davor, noch auf der Straßenseite unterhalb des historischen Gebäudes entlangzugehen. Die Kreisverwaltung hält eine sofortige Absicherung des Gebäudes jedoch für überflüssig.

Erst vor wenigen Wochen war eun großer Teil des Traufgesims an der Südseite des denkmalgeschützten Gebäudes abgebrochen und zum Teil in den Rhin gestürzt. Nun sorgt der große feuchte Fleck für neue Sorgen. Einige Steine sollen sich dem Vernehmen nach schon gelockert haben. Die Kreisverwaltung schätzt zwar selbst, dass "sich der Zustand der baulichen Anlage zwar insgesamt verschlechtert hat". Dies führe jedoch nicht dazu, dass sofortige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssten. "Das Schadensbild am straßenseitigen Giebel weist innerhalb eines Jahres keine feststellbaren gravierenden Veränderungen auf", heißt es in einer Stellungnahme. Allerdings beruht diese Einschätzung auf den Eindrücken eines Vor-Ort-Termins vom 1. März. Der große Fleck ist erst vor kurzem entstanden.Wie die Kreisverwaltung mitteilte, ist der Eigentümer der Obermühle derzeit aufgefordert, eine Bauzustandsanalyse erstellen zu lassen. Daraus können dann die erforderlichen bautechnisch und denkmalfachlich korrekten Schritte zur Erhaltung des Gebäudes eingeleitet werden. "Auf Grundlage der gutachterlichen Stellungnahme und mit Kenntnis des gesamten Schadensbildes können konkrete Maßnahmen festgelegt und gegenüber dem Eigentümer angeordnet werden", so der Kreis.

Die Rheinsberger Obermühle gehört zu den ältesten Mühlenstandorten im Ruppiner Land. Bereits 1533 ist eine solche Anlage belegt. Seit 1740 steht sie am heutigen Standort und wurde nach einem Brand Mitte des 19. Jahrhunderts neu errichtet.