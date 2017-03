339. Bundesligaeinsatz für Schiedsrichter Stark

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) Wolfgang Stark stellt am 19. März den Bundesliga-Schiedsrichterrekord von Markus Merk ein.

Schiedsrichter Wolfgang Stark hat am 19. März seinen 339. Bundesligaeinsatz. © Patrick Seeger/dpa

Der 47 Jahre alte Bayer wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Leitung der Partie FSV Mainz 05 gegen Schalke 04 betraut und kommt dabei zu seinem 339. Einsatz. Damit zieht Stark, der sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse am 4. April 1997 in der Begegnung 1. FC Köln gegen MSV Duisburg feierte, mit Rekordhalter Merk gleich.

Am Saisonende wird der langjährige FIFA-Referee seine Bundesligakarriere aufgrund des Erreichens der Altersgrenze für Schiedsrichter beenden.