Auf Koks fast den Postmann angefahren

Neuruppin (RA) In Schlangenlinien und viel zu schnell war ein 26-jähriger VW-Fahrer am Mittwochmorgen auf der Neuruppiner August-Bebel-Straße unterwegs. Das Anhaltesignal, das ein Polizist per Kelle gab, ignorierte der Mann genauso wie ein weiteres Handzeichen und fuhr weiter. Als der Fahrer versuchte, mit hoher Geschwindigkeit um die Kurve zur Robert-Koch-Straße zu fahren, geriet er auf die Gegenspur, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Beide Autos wurden beschädigt. Der VW des 26-Jährigen musste abgeschleppt werden. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Weil der Fahrer entsprechende Anzeichen zeigte, machten Polizisten einen Alkohol- und Drogentest bei ihm. Der Mann pustete 1,09 Promille und wurde positiv auf Kokain getestet. Noch während der Unfallaufnahme meldete sich ein Paketzusteller und erklärte, dass er beinahe von dem 26-Jährigen überfahren worden sei. Er habe gerade noch zur Seite springen können. Obendrein stellte sich heraus, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis hat. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.