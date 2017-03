artikel-ansicht/dg/0/

Banküberfall in Duisburg:Festgenommene sind wieder frei

Duisburg (DPA) Schwer bewaffnete Polizisten umstellen nach einem Überfallalarm eine Sparkasse in Duisburg. Was sich in dem Gebäude abspielt, bleibt stundenlang unklar. Die Täter entkommen mit größerer Beute. Zwei in Tatortnähe festgenommene Männer waren es aber nicht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559822/





Ein Einsatz in einer Sparkassenfiliale hat die Polizei in Duisburg am Donnerstagmorgen über Stunden in Atem gehalten.



© dpa