Kreisschulbeirat begrüßt neuen Schulentwicklungsplan

Havelland (MOZ) Sven Szramek ist überraschend als Vorsitzender des havelländischen Kreisschulbeirates zurückgetreten. Über die Hintergründe ist nichts bekannt. Fortan wird Wolfgang Seelbach dem Gremium vorstehen. Er ist am Mittwochabend einstimmig bis zum Schuljahresende gewählt worden.

Während der jüngsten Sitzung haben sich die Akteure im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens mit dem Entwurf des Schulentwicklungsplanes (SEP) befasst. Nach ausführlicher Diskussion hat das Gremium einstimmig beschlossen, der Vorlage zuzustimmen.

Die Empfehlung für eine weitere Gesamtschule wird positiv hervorgehoben, da die Mitwirkungsgremien im Havelland schon seit Längerem auf die Übernachfrage an Gesamtschulplätzen hingewiesen haben, hieß es.

Allerdings hat der Kreisschulbeirat darauf hingewiesen, dass es hinsichtlich der Schülerentwicklung Bedenken von Mitgliedern des Kreiselternrates gibt, weil die Zunahme an schulpflichtigen Kindern insbesondere in Brieselang unterschätzt werde. "Sollte der Bedarf an Schulplätzen deutlich stärker als erwartet zunehmen, erwarten wir von der Kreisverwaltung eine Korrektur der Planung und von den betreffenden Kommunen einen zügigen Ausbau der Kapazitäten", sagte Seelbach.