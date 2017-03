Kompletter Medaillensatz für Tischtennis-Senioren

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Recht erfolgreich war ein Fürstenwalder Quartett bei den Norddeutschen Meisterschaften der Tischtennis-Senioren im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße im Prenzlauer Berg in Berlin. Am Ende stand immerhin ein kompletter Medaillensatz zubuche.

Nachdem Rosemarie Strohmeyer vom TTV Geschwister-Scholl-Gymnasium und Rolf Möslein, Günter Rehwinkel und Gerald Stamm (alle BSG Pneumant) in den Einzelkonkurrenzen nicht über die Gruppenphase hinausgekommen waren, hatten sie sich für Doppel und Mixed einiges vorgenommen.

Stamm hatte in der Altersklasse Ü50-59 zweimal Bronze vor Augen - und musste sich beide Male knapp geschlagen geben. Im Doppel scheiterte er im Viertelfinale mit Belá Balint (JSV Schwedt) 2:3 an der Charlottenburger Paarung Karsten Fischer/Karsten Bülow (CFC Hertha/SCC), die am Ende dieSilbermedaille gewann, im Mixed war das Ausscheiden des Pneumant-Akteurs mit Kerstin Janke beinahe schon tragisch.

In der Runde der besten 16 hatte das Fürstenwalder-Stahnsdorfer Duo die hochfavorisierten Olaf Krüger/Katrin Dornemann (TSV Stahnsdorf/TTC Finow-Gewo Eberswalde nach einem 0:2Rückstand noch in fünf Sätzen besiegt. Im Viertelfinale lag gegen die Hamburger Paarung Uwe Christlieb/Gabi Braun - Christlieb ist die Nummer 2 in Deutschland und Europameister im Doppel - nach mehr als einer Stunde die Sensation in der Luft, führten Gerald Stamm und Kerstin Janke im Entscheidungssatz 10:6. Ein Punkt fehlte zu Bronze, aber der wollte einfach nicht gelingen, und so setzten sich am Ende die Hansestädter mit 15:13 durch.

Günter Rehwinkel schied in der AK Ü65bis 69 mit seinem Bremer Doppelpartner Manfred Mangels im Achtelfinale aus.

Besser lief es für Rolf Möslein, der in der AK 75-79 hervorragende Partner an seiner Seite hatte. Im Mixed wurde er mit Brunhild Tilkowski (TTC Neukölln) Dritter, im Doppel drang der Pneumant-Akteur mit Dieter Pätzel vom TSV Ellerbek (Schleswig-Holstein) sogar ins Finale vor, wo sie den amtierenden Weltmeistern Uwe Wienprecht/Siegfried Lemke (Hertha BSC/Finow) beim 1:3 den einzigen Satz abtrotzten.

Bei den Damen gelang Rose-marie Strohmeyer im Doppel der AK70-75 mit Roswitha Wiencke vom VfL Schwerin der ganz große Wurf. Im Halbfinale schlugen sie überraschend die Ex-Weltmeisterinnen, die Neuköllner Geschwister Jutta Baron/Gudrun Engel mit 3:2, das Endspiel gewannen sie deutlich 3:0 gegen Renate Napierala/Inga Gerhard (Hamburg) und holten den Titel. Im Mixed war die Fürstenwalderin mit Klaus Volbert (Stahl Brandenburg) im derweil Viertelfinale gescheitert.