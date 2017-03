Tanztage Eisenhüttenstadt: Furioser Stepptanz im Blaumann

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Rhythmisches Trommeln auf großen Fässern, spektakuläre Akrobatik in schwindelerregender Höhe und furiose Stepptänze im abgewetzten Blaumann. Das alles und noch mehr wurde den begeisterten Zuschauern im Friedrich-Wolf-Theater am Mittwochabend geboten. Im Rahmen der 25. Eisenhüttenstädter Tanzwoche war die "Tap Factory" zu Gast - eine Gruppe internationaler Künstler, die eine spektakuläre Percussion-Show auf die Bühne brachte. Die Idee dazu stammt von dem französischen Tänzer, Choreographen und Regisseur Vincent Pausanias.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559830/

Auf der Bühne waren ein Schlagzeug und zehn Fässer aufgebaut, die gemeinsam für einen eingängigen Beat sorgten. Davor präsentierten die Künstler im Wechsel eine kurzweilige Mischung aus Tanz, Musik, Akrobatik und Comedy. Die Stepptänzer zeigten ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten in den verschiedensten Varianten: Sie steppten auf einer Leiter oder im Sitzen während der Lektüre der MOZ.

In manchen Teilen erinnerte das spektakuläre Treiben an die "Blue Man Group", die mit ihrer Show seit Jahren internationale Erfolge feiert. Doch die "Tap Factory" - zu deutsch etwa Klopf-Fabrik - ist zumindest hierzulande noch ein Geheimtipp. "Sie haben extra ihre Tournee in Frankreich unterbrochen, um zur Tanzwoche nach Eisenhüttenstadt zu kommen", berichtete Regina Richter-Piehl, die als Theaterleiterin die insgesamt neun Veranstaltungen der Tanzwoche organisiert. Das Publikum wurde bei einigen Nummern wie einem Stepptanz mit rhythmischem Klatschen miteinbezogen, was auch wunderbar ohne Sprache funktionierte. So sprang der Funke schnell über, was die Zuschauer am Ende mit stehenden Ovationen würdigten.

Die Jubiläums-Tanzwoche findet noch bis zum 26. März statt. Am Freitag wird es beim "Orient-Express" exotisch, am Sonntag zeigen die regionalen Tanzvereine bei "tanzArt" ihr Können. Und bei "The Great Dance of Argentina" kommen am 25. März alle Freunde des Tango und Stepptanz auf ihre Kosten.