Diskussion um neue Oberschule geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Die mögliche Wiederbelebung einer Oberschule in Fürstenberg beschäftigte am Donnerstag die Teilnehmer eines Gesprächskreises im Rathaus der Wasserstadt - im Rahmen des Regionaltages der Linkspartei. Fazit: Um die Situation besser zu bewerten, soll eine Bestandsaufnahme der aktuellen Oberschul-Situation vorgenommen werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559831/

Genug Platz wäre in dem Schulgebäude: Doch die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind derzeit ein wesentlicher Hinderungsgrund für eine Fürstenberger Oberschule.

Genug Platz wäre in dem Schulgebäude: Doch die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind derzeit ein wesentlicher Hinderungsgrund für eine Fürstenberger Oberschule. © MZV

Wie dringend sich die Situation aus Sicht der Siemens-Oberschule Gransee darstellt, verdeutlichte deren Leiter, Dr. Reinhard Witzlau. Das bestätigten während des anschließenden Pressegespräches übereinstimmend Isabelle Vandre und Kathrin Dannenberg, die beide für die Linke im Landtag sitzen, Ralf Wunderlich, Linken-Kreistagsabgeordneter, sowie Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) und Manfred Saborowski, Fürstenberger Stadtverordneter. der Linken.

Mit anderen Worten: Die Schaffung einer Oberschule wäre plausibel, die Gesetzeslage aber kompliziert. Derzeit werde eine Novelle des brandenburgischen Schulgesetzes erarbeitet. Wichtige Probleme seien in Zusammenhang damit zu bewältigen, zum Beispiel der akute Lehrermangel oder die Kooperation der Staatlichen Schulämter mit den Schulen vor Ort und deren Trägern. Immerhin fehlten im gesamten Land 1 100 Lehrer. Vergangenes Jahr seien 700 Lehrer ausgebildet worden, aber nur 200 seien im Land Brandenburg geblieben. Da müsse etwas auch bei der Bezahlung geändert werden, waren sich Vandre und Dannenberg einig. "Leider rächt sich nun, dass vor Jahren schon auf Landesebene keine nachhaltige Personalpolitik im Bildungsbereich betrieben wurde", so Dannenberg.

Die Linke plädiere nun dafür, auch bei Oberschulen bessere Sonder-Regelungen einzuführen, was die Klassenstärken und die Zügigkeit pro Klassenstufe betrifft, erläuterte Dannenberg, die bildungspolitische Sprecherin ihrer Landtagsfraktion ist. Zwei mal 20 Schüler pro Klassenstufe - so laute derzeit der Grundsatz. Um Oberschulen in den ländlichen Regionen zu erhalten, gebe es zurzeit die Möglichkeit einer Einzügigkeit über einen gewissen Zeitraum - aber nicht bei Neugründungen. Vandre und Dannenberg zeigten Verständnis für die Sorgen des Granseer Schulleiters. Aber eine Filial-Lösung mit Fürstenberg scheide laut Witzlau aus "organisatorischen Gründen" aus - wegen unzumutbarer Fahrwege.

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp betonte, für alle Beteiligten an dem Gespräch sei es "nachvollziehbar", wenn die Eltern sagen, es müsse eine bessere Oberschul-Regelung gefunden werden. Man müsse sich nur die Schüler-Fahrwege anschauen, wo es Fälle gebe von mehr als einer Stunde Fahrzeit.

Gemeinsam mit Gransees Amtsdirektor Frank Stege und Regio-Nord-Chef Olaf Bechert sei man übereingekommen, die genauen Zahlen zu recherchieren, was die Situation sowohl an der Siemens- als auch an der Zehdenicker Exin-Oberschule betrifft.

Allerdings sei das Thema einer Oberschul-Gründung im Norden auch beim Landkreis Oberhavel angesiedelt, betonten Ralf Wunderlich und Kathrin Dannenberg. Und der aktuelle Schulentwicklungsplan sehe das zurzeit nicht vor. "Das ist eine wesentliche Hürde", erklärte Dannenberg. Denn der Bedarf für eine Fürstenberger Oberschule müsse sich in dem Plan widerspiegeln.

Priorität habe für die Landes-Linke vor allem die Beseitigung des Lehrermangels, wiederholte Dannenberg. Das beginne beim Umgang mit Referendaren. Denn die würden für sich häufig gar keine Perspektive im Bildungsbereich in Brandenburg sehen, sagte sie. Der Fokus müsse aber auch auf Seiten-Einsteigern liegen, um die verstärkt geworben werden sollte mit attraktiven Angeboten.