Müllroser Ü-70-Team im Land Zweiter

Müllrose (MOZ) Gastgeber Müllroser SV hat bei der 3. offenen Landesbestenermittlung der Fußballer Ü 70 in der Halle den 2. Platz belegt. In der Schlaubetal-Halle setzte sich im Finale erstmals Preußen Elsterwerda durch. Gespielt wurde in zwei Vorrunden-Gruppen mit jeweils vier Teams. In die Halbfinals schafften es die Gruppenersten Müllrose und AdW Berlin sowie als Zweite Elsterwerda und Eintracht Mahlsdorf.