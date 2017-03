Widerstand gegen Senvions Streichpläne

artikel-ansicht/dg/0/

Olivier Höbel, Bezirksleiter der IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen, kritisierte das Vorgehen des Unternehmens. "Nach dem Schlag vom Montag ist die Wut der Belegschaften groß. Das Unternehmen wird nicht attraktiver, wenn es Hunderte Beschäftigte entlässt und Standorte schließt, aber ein Zukunftskonzept für eine nachhaltige Entwicklung fehlt", erklärte er.

Senvion will in diesem Jahr 780 Stellen abbauen, davon 730 in Deutschland. Nach den Planungen soll unter anderem das Werk in Trampe (Barnim) geschlossen werden, wo laut Betriebsrat rund 120 Menschen arbeiten. Zudem ist eine Servicegesellschaft in Eberswalde mit etwa 60 Mitarbeitern betroffen. In Trampe hatte es bereits am Mittwoch eine Protestkundgebung gegeben.

Der Stellenabbau sei Teil einer "Gesamtstrategie zur Sicherstellung einer erfolgreichen Zukunft", erklärte Senvion-Vorstandschef Jürgen Geißinger. Laut dem am Donnerstag vorgelegten Geschäftsbericht fuhr das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Minus ein. Allerdings konnte der Jahresverlust von 106 Millionen Euro (2015) auf 65 Millionen Euro verringert werden. Der Umsatz sei um 3,4 Prozent auf 2,21 Milliarden Euro gestiegen. Die Expansion in neue Märkte gewinne an Dynamik, erklärte Geißinger. Darunter seien 2016 erstmals Skandinavien, Chile und Serbien gewesen. "Gleichzeitig werden wir daran arbeiten, unsere Effizienz in der Organisation zu verbessern."