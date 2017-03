Mitch Ryder rockt die KulturgieÃŸerei

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Mitch Ryder steht am Sonntag, um 20 Uhr, wieder mit seiner deutschen Begleitband Engerling auf der Bühne der Kulturgießerei Schöneiche. Über Ryder hatte schon 1965 der Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards gesagte:"Er ist einer der aufregendsten Sänger, die seit langer Zeit auf der Musikszene aufgetaucht sind." Seit Jahren gehört der Mitch-Ryder-Song "Aint nobody white can sing the blues" zum festen Bestandteil der Konzerte von Engerling, die Mitch-Ryder jahrelang auf seinen Tourneen begleiteten. Seit Jahren lässt der Ur-Rocker aus Detroit seine Deutschland-Tourneen im eher beschaulichen Rahmen der "Kugi" ausklingen.