101-Jährige feiern Geburtstag

Frankfurt (Oder) (MOZ) Annelies Schlegelmilch wurde am Donnerstag 101 Jahre alt. Sie wohnt in der Seniorenresidenz an der Lehmgasse. Besonders freute sich die Jubilarin, als sie von der ebenfalls 101 Jahre alten Gerda Herrmann, die auch in der Seniorenresidenz wohnt, beglückwünscht wurde. Sie wird im Oktober 102 Jahre alt und sagte, sie hoffe, dass Annelies Schlegelmilch ihr auf dem Weg zum 102. Geburtstag folgen werde. Die weiteren Bewohner stießen mit ihr mit einem Gläschen Sekt an und sangen ihr ein Geburtstagsständchen. Danach gab es Geburtstagskuchen.