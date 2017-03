Zwischen Disco-Queen und Geiger-Genie

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) "In manchen Ländern ist der Namenstag ja wichtiger als der Geburtstag", meinte Bürgermeister Andreas Schulz (SPD), als er am Mittwoch zur Neubenennung des Horts im Stadtteil Nord in "Nordlicht" ein Geschenk überreichte. Die sechsjährige Frieda nahm es strahlend entgegen und flüstere dem Journalisten wenig später zu: "Wann wir das wohl auspacken dürfen? Aber schönes Geschenkpapier!" Den Hort gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten. Bislang bildete er allerdings mit dem Kindergarten unter dem Namen "Pünktchen und Anton" eine Gemeinschaft. Wegen der steigenden Zahl der Kinder - derzeit sind es 220 - und einer baulichen Erweiterung ist der Hort nun selbstständig geworden.