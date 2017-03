Teures Geschenk

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es ist noch gar nicht lange her, dass Brandenburgs SPD-Spitze eine Beitragsfreiheit für Kitas abgelehnt hat. Und zwar aus einem nachvollziehbaren Grund: Denn dieses Geschenk an die Eltern kann sich das Land eigentlich gar nicht leisten. Aber der Druck von Parteibasis, dem linken Koalitionspartner und Elterninitiativen ist zuletzt immer größer geworden. Und obendrein entschied dann auch noch die SPD in Berlin, dass der Kitabesuch im Nachbarland schon ab nächstem Jahr komplett gebührenfrei sein soll.