Vierte unter 54 Weitspringerinnen

470 Leichtathleten von 50 Vereinen maßen sich beim letzten Hallenhöhepunkt dieser Saison. Die 30 bis 50 Starter vor allem im Sprint und Weitsprung mehrerer Altersklassen forderten nicht nur Kampfrichtern ein zügiges Arbeiten ab, sondern ließen für die Aktiven die Trauben besonders hoch hängen. Da landeten die Athleten des SC Frankfurt mit den Plätzen 12-25 schon im guten Mittelfeld wie Mattes Hanschke (12.), Eleonora Harth (12., beide 800m/AK10) und Charlotte Linke (15. Weit/W13).

Das beste Ergebnis für den SC erreichte als Vierte im Weitsprung der W11 Helena Kutz. Obwohl durch Verletzungen und Erkrankungen in den vergangenen Monaten am kontinuierlichen Training gehindert, qualifizierte sie sich unter 54 (!) elfjährigen Mädchen mit der persönlichen Bestweite von 4,09 Meter als Viertbeste für das Finale und blieb es auch bis zum Schluss. Ihre Sprintqualitäten unterstrich Helena mit 7,92 Sekunden (pers. Bestzeit) im Vorlauf. Im A-Finale sprintete sie als Achte ein.

Sophie Thater (W12) war im Kugelstoßen als Sechste mit 7,31 m erfolgreich, einer Disziplin, in der die Frankfurter lange Zeit nicht mehr präsent waren.

Zudem gingen vom SC Frankfurt nach langer Zeit gleich drei Staffeln an den Start. Die Mädchen der U14 wurden Zwölfte von 22 Staffeln. Insgesamt erreichten die 16 Frankfurter Leichtathleten 15 persönliche Bestleistungen, davon acht im Sprint. Eleonora und Mattes konnte sich jeweils dreimal verbessern (800 m/50 m/Weit), Helena zweimal (Weit/50 m).

"Die Frankfurter haben an allen Landesmeisterschaften in der Halle teilgenommen. Wer regelmäßig zum Training kam, konnte sich am meisten verbessern. Jetzt freuen wir uns auf die Freiluftsaison, wenn wir wieder ohne Einschränkungen trainieren können. In unserer Halle sind eben kein längerer Sprint, Training mit Spikes und in einer Weitsprunggrube möglich", fasst Übungsleiterin Ricarda Bohrisch zusammen.