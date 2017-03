Mit Tesla S und Modellrennbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Beim regionalen Energieversorger EWE laufen derzeit Aktionswochen zum Thema E-Mobilität. Im Servicepunkt Strausberg in der Hegermühlenstraße konnten Interessierte am Donnerstag zum Beispiel einen Tesla S bestaunen. Das Auto, das in weniger als drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt, gibt es bei einem Wettbewerb für drei Monate zum Probefahren zu gewinnen - wenn man das richtige Händchen hat, an einer Carrera-Modellautorennbahn mit dem richtigen Fingerdruck die schnellste Zeit erreicht. Die Besten treten Anfang April zum Finale an.