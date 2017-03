Kampf-Status Huck gegen Briedis noch ungeklärt

artikel-ansicht/dg/0/

Dortmund (dpa) Zwei Wochen vor dem Kampf zwischen dem Berliner Cruisergewichtler Marco Huck und dem Letten Mairis Briedis am 1. April in der Dortmunder Westfalenhalle ist der Status der Begegnung noch ungeklärt.

