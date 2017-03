Warnstreik der Stahlwerker bei ArcelorMittal

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit einem Warnstreik haben die Stahlwerker von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) Druck in den laufenden Tarifverhandlungen gemacht. An der rund einstündigen Aktion am Donnerstagmorgen beteiligten sich rund 650 Beschäftigte. "Das war ein wichtiges und deutliches Signal vom Standort Eisenhüttenstadt", sagte Peter Ernsdorf, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Ostbrandenburg.

Nach dem laut Gewerkschaft "indiskutablen Angebot der Stahl-Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen" gibt es nun auch Warnstreiks in Ostdeutschland. Die erste Tarifverhandlung in der hiesigen Stahlindustrie endete am 28. Februar ohne Angebot der Arbeitgeber. Für die rund 8000 Beschäftigten der Branche im Osten Deutschlands fordert die Gewerkschaft 4,5 Prozent mehr Lohn. "Für die zweite Tarifverhandlung am 21. März in Berlin erwarten wir ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber", betonte IG-Metall-Bezirksleiter Olivier Höbel.