Schutzbedürftig

(MOZ) Ein Drittel der Deutschen hat als Kind Gewalt aushalten müssen, fast jeder fünfte Bundesbürger ist in jungen Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs geworden - eine erschreckende Bilanz. Die aktuelle Studie zeigt: Trotz verstärkter Anstrengungen zur Prävention und Opferhilfe kann keine Entwarnung gegeben werden.

Noch immer werden Heranwachsende vernachlässigt, emotional oder körperlich misshandelt, vor allem in der Familie. Forscher weisen darauf hin, dass die schutzlosen Opfer meist ein Leben lang unter den Folgen zu leiden haben, körperlich und seelisch. Zwar ist durch die Debatte über Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen, Schulen und Sportvereinen die Sensibilität der Gesellschaft für Gewalt gegen Kinder gewachsen, aber die Tabuzone, in der diese Taten geschehen, ist immer noch nicht hinreichend ausgeleuchtet.

Wenn der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung die Politik zu verstärkter Aktivität in Sachen Prävention, Beratung und Opferhilfe ermahnen muss, ist das ebenso alarmierend wie betrüblich. Unsere Kinder sollten das Maximum an Zuwendung und Fürsorge bekommen - vor allem aber den bestmöglichen Schutz gegen gewaltsame Übergriffe, wo immer sie auch geschehen können.