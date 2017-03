artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) An heißen Sommertagen bietet Brandenburg mit seinen 33 000 Kilometer Fließgewässern und mehr als 3000 Seen genügend Möglichkeiten zur Abkühlung. Die nahe Erfrischung birgt jedoch eine Reihe von Risiken in sich, wie die Statistik von 2016 mit 31 Badetoten zeigt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559846/

Dass Selbstüberschätzung, nicht selten gepaart mit Alkoholkonsum, oder das Baden an ungesicherten Stellen Unfälle befördert, ist nicht neu. Genauso wenig wie die Tatsache, dass immer weniger Kinder wirklich schwimmen können. Seit Jahren weisen die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und der Landesverband der Schwimmmeister darauf hin. Sie stützen sich dabei auf Studien, nach denen nur jedes zweite Kind im Alter von zehn Jahren sich tatsächlich sicher über Wasser halten kann.

Doch was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Brandenburgs Bildungsministerium beteuert zwar, dass rund 80 Prozent aller Grundschulen den Schwimmunterricht in der dritten Klasse durchführen - 20 Prozent aber eben nicht. Was mit daran liegt, dass gerade in dünn besiedelten Gebieten Schwimmbäder nicht ganz einfach erreichbar oder stark ausgelastet sind. Nichtschwimmer aber sind in einer der wasserreichsten Regionen Europas beim Baden nicht nur krasse Außenseiter, sondern in Lebensgefahr.