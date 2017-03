Erleichterung mit Vorbehalten

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Allenthalben ist von Erleichterung die Rede, wenn das Wahlergebnis in den Niederlanden kommentiert wird. Es sei ein "Ja" zu Europa, hört man aus Brüssel, ein "Sieg gegen den Extremismus", heißt es in Frankreich, "ein guter Tag für die Demokratie", sagt Kanzlerin Angela Merkel. Das alles mag stimmen. Was viele im Freudentaumel übersehen: Der Populist Geert Wilders hat gewonnen. Nicht die Wahl. Aber viele Köpfe.