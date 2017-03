Polizeibericht Schwedt vom 16.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559848/

Templin. Wie ein Mann Pyrotechnik gegen die Fassade eine Jugendeinrichtung in der Ernst-Thälmann-Straße in Templin warf, beobachteten Zeugen am Sonntag. Das Haus, das von deutschen und ausländischen Jugendlichen genutzt wird, war an diesem Tag geschlossen. Der Tatverdächtige konnte ermittelt werden. Der 38-Jährigen ist bereits mehrfach mit Staatsschutzdelikten aufgefallen. Auch jetzt ermittelt wieder der Staatsschutz.

Sachschaden durch Graffiti-Schmiererei

Schwedt. Eine Grundschule sowie ein Gerätehaus beschmierten Unbekannte mit Graffiti im Hanns-Eisler-Weg und in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Schwedt. Der Schaden wird mit rund 1000 Euro beziffert.