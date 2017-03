Schlussakkorde werden in Cottbus gespielt

artikel-ansicht/dg/0/

Durch den Sieg gegen Energie Cottbus III und die Niederlage gegen den Tabellennachbarn VC Wildau haben die VC-Frauen jetzt zehn Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz - bei noch einem ausstehenden Spieltag.

Zu Beginn des ersten Satzes gegen Energie lagen die VC-Frauen zurück, kämpften sich aber immer wieder bis auf einen Punkt ran. Am Ende ging der Satz aber mit 25:22 an die Frauen aus Cottbus. Um mehr Druck zu entwickeln, gab es eine neue taktische Ausrichtung im zweiten Satz. Mit Aufschlagserien von Maria Gnauck, Sandra Baumann und Anika Mertins wurde viel Druck erzeugt und der Satz ging mit 25:17 an den VC Strausberg.

Der dritte Satz startete sehr ausgeglichen. Nach zehn gespielten Punkten konnten sich die Frauen vom VC Strausberg absetzen. Die Gäste aus Cottbus kämpften weiter, aber eine Drei-Punkte-Führung des VC Strausberg reichte aus, um den Satz mit 25:22 zu gewinnen. Der vierte Satz startete ähnlich wie der Dritte. Ab dem 13:13 gaben die Strausbergerinnen Gas und konnten einen Acht-Punkte-Vorsprung rausarbeiten. Mit zwei Aufschlagserien von Anika Mertins und einer hochkonzentrierten Ines Glodek wurde der Satz mit 25:17 gewonnen.

Innerhalb von 14 Tagen war der 1. VC Wildau zum zweiten Mal zu Gast in Strausberg. Der Volleyball Club startete wieder mit Ilka Kobelt als Zuspielerin und Julia Haß als zweite Außenangreiferin. Der erste Satz war bis zum 14:14 sehr ausgeglichen. Durch kleine Fehler im Aufschlag und in der Annahme ging der Satz mit 25:20 an die Gäste aus Wildau.

Viel Pech hatten die Gastgeberinnen im zweiten Satz. Trotz großen Einsatzes ging der nach 20 Minuten mit 25:9 an die Gäste. Durch taktische Umstellungen verlief der dritte Satz sehr spannend und ausgeglichen - bis zum 20:20. Zum Bedauern der Fans konnten die Frauen vom VC Strausberg ihn aber nicht für sich entscheiden. Wildau gewann das Spiel glatt mit 3:0.

Die letzten Spiele der Saison 2016/2017 finden am 25. März beim HSV Cottbus statt.

Zur gleichen Zeit spielte der Ligakonkurrent SV Mühlenberg Strausberg in der heimischen Sporthalle an der Heinrich-Dorrenbach-Straße. Er gewann sein Spiel gegen HSV Cottbus glatt mit 3:0 und verlor gegen die Red Cocks aus Frankfurt mit 2:3. Mühlenberg trifft am letzten Spieltag der Landesliga Süd in Cottbus auf den VC Storkow 90 sowie Energie Cottbus III.

VC Strausberg: Karoline Hackenschmidt, Ines Glodek, Maria Gnauck, Ilka Kobelt, Tanja Fey, Julia Haß, Johanna Lerwe, Anita Burghause, Anika Mertins, Maria Meinhardt, Sandra Baumann, Maria Nelk