Polizeibericht Bernau vom 16.03.2017

Bernau (moz) Zahlreiche Einbrüche in Kleingartenanlage

Panketal. In der Kleingartenanlage an der Buchenallee in Panketal wurden zwischen Montagnacht und Dienstagmorgen 14 Lauben und Schuppen aufgebrochen.An vier weiteren Gebäuden blieb es beim Versuch, wie beschädigte Türen und Fenster zeigen. Nach den Ermittlungen wurden Alkohol gestohlen und eine Lautsprecherbox. Allerdings haben noch nicht alle Laubenbesitzer die Schäden gemeldet. Der Sachschaden wird bisher mit 3000 Euro angegeben.

Hakenkreuz inAutolack geritzt

Wandlitz. Der Besitzer eines Pkw Renault bemerkte am Dienstagmorgen, dass in der Nacht unbekannte Täter ein Hakenkreuz auf die Kofferraumklappe seines Pkw geritzt haben. Das Fahrzeug stand in der Fontanestraße. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen.

Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Eberswalde. Zwei junge Männer forderten eine andere Gruppe junger Männer am Dienstagabend auf, nicht auf dem Spielplatz an der Eberswalder Spreewaldstraße zu randalieren. Das war der Ausgangspunkt zu verbalen, später zu körperlichen Auseinandersetzungen. Dabei wurde ein Mann im Gesicht verletzt, musste ins Krankenhaus. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Quad in Lobetalentwendet

Lobebetal.Dienstag um 22 Uhr stellte ein Fahrer sein Quad vor dem Claudius-Haus ab. Als er um 2.30 Uhr wieder abfahren wollte, war das Fahrzeug verschwunden. Der Schaden beträgt 2000 Euro.

Berlin: Auf dem Blumberger Damm steht noch bis Ende März zwischen der Mehrower Allee und der B158, Märkische Allee, für beide Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.Es kommt zum Stau.

Verkehrstipp