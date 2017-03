Polizeibericht Oranienburg vom 16.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnitz. Eine Fahrradfahrerin kollidierte am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf dem Gelände der Asylbewerberunterkunft mit einem fahrenden Auto, weil sie ihr Handy benutzte und dabei das Fahrzeug übersehen hatte. Die Frau verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Alkoholisiert auf dem Rad unterwegs

Oranienburg. Weil er mit einer unsicheren Fahrweise auf dem Rad am Mittwoch gegen 4.20 Uhr einer Polizeistreife auffiel, wurde ein 61-Jähriger kontrolliert. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst.

Schmierereien an einem Gebäude

Oranienburg. An einem Gebäude in der Mittelstraße wurden am Dienstagmorgen verschiedene Schmierereien festgestellt. Die Täter hatten offenbar in der Nacht davormehrere Hakenkreuze und Schriftzüge aufgebracht. Die Beseitigung der Schmierereien wurde sofort veranlasst. Die Kripo ermittelt.