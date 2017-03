Polizeibericht Neuruppin vom 16.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Mit 1,2 Promille, einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen und einem in Deutschland nicht gültigen, lettischen Lernführerschein war ein 21-Jähriger am Dienstag gegen 23 Uhr mit einem Moped auf der Artur-Becker-Straße unterwegs. Der Mann war den Polizisten aufgefallen, weil er ohne Grund bremste. Er muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Passwort gehackt

Neuruppin (RA) Eine 29-jährige Neuruppinerin erhielt am Dienstag per E-Mail eine Bestellbestätigung von einem Onlinehandel, obwohl sie nichts angefordert hatte. Sie stornierte daraufhin den Auftrag mit ihrem Smartphone, erhielt aber keine Bestätigung. Als sie sich dann am Computer auf ihrem Konto anmelden wollte, war dies nicht möglich, weil jemandihr Passwort geändert hatte. Die Frau ließ das Passwort zurücksetzen und nahm Kontaktzu dem Versandhaus auf. Die Polizei empfiehlt, für jeden Account ein anderes Passwort zu nutzen.