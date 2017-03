Polizeibericht Strausberg vom 16.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Ein 65-Jähriger nutzte in einer öffentlichen Einrichtung in der Ernst- Thälmann-Straße am Dienstagnachmittag eine günstige Gelegenheit und stahl einem Mitarbeiter die Geldbörse. Das hatte ein Zeuge beobachtet und gab dem Bestohlenen einen Hinweis. Dieser rannte dem Dieb hinterher und informierte die Polizei. Der 65- Jährige konnte in der Nähe des Tatortes von der Polizei festgehalten werden. Das gestohlene Portemonnaie hatte er nicht bei sich. Erst bei der Durchsuchung seines Pkw fand die Polizei die Geldbörse und gab sie dem Besitzer vollständig zurück.

Safeaufgebrochen

Hennickendorf. Unbekannteverschafften sich mit Gewalt Zugang zu einem Firmengelände in der Berliner Straße. In der Nacht zum Mittwoch brachen sie zwei Büroräume auf und knackten einen Safe. Was darin aufbewahrt wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

ZusammenstoßBus – Fahrrad

Hönow. Mittwochmorgen kam es auf der Mahlsdorfer Straße zum Zusammenstoß eines Busses mit einer Radfahrerin. Dabei fiel die 62-Jährige vom Fahrrad und musste ambulant behandelt werden. Der Bus blieb verkehrstüchtig und es wurde sonst niemand verletzt. Das Fahrrad ist nicht mehr zu benutzen und wurde von einem Verwandten abgeholt.