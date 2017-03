Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 16.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Passanten haben am Dienstagabend einem 54-Jährigen geholfen der von einem Jugendlichen gegen 18.20 Uhr in der Berliner Straße angegriffen und geschlagen wurde. Sie schafften es, dass der Angreifer von seinem Opfer abließ und Richtung Bergstraße davon zog. Wenig später aber erschien er erneut und wollte wieder angreifen. Dieses Mal hielten ihn vier Zeugen fest und übergaben ihn der Polizei. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Autodieb ist nun in Haft

Ein 29-Jähriger, der am Montag in der August-Bebel-Straße mit einem gestohlenen Pkw Hyundai gestoppt worden war, sitzt in Haft. Ein zuständiger Richter am Amtsgericht hat am Dienstag den Haftbefehl verkündet und die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt angeordnet.

Unbekannte brechen Audi auf

Zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 9.40 Uhr, haben Unbekannte auf einem Parkplatz am Südring einen Audi A4 aufgebrochen. Sie entwendeten die Audioanlage, den Kühlergrill sowie Zierleisten. Der Schaden ist noch nicht beziffert.

Schwarzarbeiter gestellt

Beamte des Hauptzollamtes haben bei der Kontrolle eines Restaurants im Raum Frankfurt zwei ausländische Bürger bei Küchentätigkeiten entdeckt. Beide haben keine gültigen Aufenthaltstitel und wurden ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt. Gegen den Arbeitgeber und die Beschäftigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

In der Müllroser Seeallee hat die Fahrerin eines Ford Fiesta am Dienstagmittag an ihrem Auto Beschädigungen an der hinteren Stoßstange und am hinteren Kotflügel festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt. Der Schaden beträgt 1000 Euro.

Ein Blitzer steht heute an der Luisenstraße.

Blitzer