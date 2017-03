Frankfurter AfD-Fraktion zerbrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Alternative für Deutschland (AfD) ist ihren Fraktionsstatus in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung (SVV) los. In der Sitzung am Donnerstag informierte der SVV-Vorsitzende, Wolfgang Neumann, darüber, dass die AfD-Stadtverordnete Ute Spallek aus dem Zusammenschluss ausgetreten sei. Die 64-Jährige Lehrerin war bis dahin neben Wilko Möller das letzte verbliebene Mitglied des Rechtsbündnisses, das nach den Wahlen 2014 noch fünf Sitze umfasst hatte. Jetzt steht Stadtverbandschef Möller völlig isoliert da - die Fraktion in einer Wählerhochburg der AfD ist zerbrochen.