Anwalt Diestel erhebt schwere Vorwürfe gegen Behörden

Frankfurt(Oder) (MOZ) Der Potsdamer Rechtsanwalt Peter-Michael Diestel hat nach dem Tod von drei Menschen in Müllrose und Oegeln (Oder-Spree) schwere Vorwürfe gegen zuständige Behörden erhoben. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte der Jurist, dass die Verbrechen hätten verhindert werden können.

Der 63-jährige Jurist vertritt die Mutter des Beschuldigten Jan G. Sie hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder an öffentliche Stellen und den Betreuer ihres schizophrenen und drogensüchtigen Sohnes gewandt. Auf ihre Bitte um Hilfe hätten die Behörden jedoch nur unzureichend reagiert, sagte die Frau im Gespräch mit dieser Zeitung, kurz nachdem Jan G. am 28. Februar erst seine 79-jährige Großmutter und auf der Flucht zwei Polizisten getötet hatte.

Die Gefahr, die von dem jungen Mann ausging, sei über Jahre hinweg bekannt gewesen, erklärte Diestel am Donnerstag. "Es hätte nach meinem Dafürhalten sehr viel früher etwas passieren müssen." Seiner Ansicht nach gebe es in Deutschland genügend Mechanismen, um die Gesellschaft vor so gefährlichen Menschen zu schützen. Diese hätten im Fall von Jan G. vollständig versagt. Der Rechtsanwalt kündigte außerdem an, dass es in dem zu erwartenden Prozess neben der strafrechtlichen Einordnung auch um "klare" Schadenersatzansprüche gehen werde.

Bis zu einem Prozess vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) werden noch einige Wochen vergehen. Dort muss zunächst geklärt werden, ob der 24-jährige Tatverdächtige für die Verbrechen verantwortlich gemacht werden kann. Bei einem vorangegangenen Strafverfahren im Jahr 2016 war Jan G. wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden. Eine Einweisung in einen geschlossenen Maßregelvollzug hatte das Gericht aber abgelehnt.

Unterdessen hatte der Betreuer, ein Rechtsanwalt aus Berlin, nach eigenen Angaben bereits persönlichen Kontakt zu Jan G., der zuletzt in einer forensischen Klinik in Brandenburg/Havel psychiatrisch untersucht wurde. Der Betreuer, der Ende Oktober 2015 vom Amtsgericht Eisenhüttenstadt bestellt worden war, beschrieb das Verhältnis zu dem jungen Mann erneut als sehr eng, sprach von einem gegenseitigen Vertrauenverhältnis. Er sei derzeit die einzige Bezugsperson für Jan G., sagte er. Es habe in den Monaten vor der Tat regelmäßigen persönlichen und telefonischen Kontakt gegeben. "Man kann sich aber nicht rund um die Uhr um ihn kümmern", betonte er. Er habe als Betreuer "keine diktatorische Vollmacht". Laut Beschluss des Amtsgerichtes war er unter anderem für das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowie die allgemeine Gesundheitsfürsorge zuständig. Kritik an seinem Handeln als Betreuer hatte er wiederholt zurückgewiesen.