Frankreichs Polit-Jungstar in Berlin

Emmanuel Macron versteht es, sich in Szene zu setzen. Als er nach seinem mehr als einstündigen Gespräch mit Angela Merkel vors Kanzleramt tritt, drängen sich Dutzende Journalisten hektisch um den Überraschungsfavoriten der französischen Präsidentschaftswahl. Der lächelt gelassen und lässt sich von seinem Team so platzieren, dass die besten TV-Bilder vor der deutschen Machtzentrale entstehen. Weltmännische Pose für das Publikum in der Heimat.

Eigentlich war das Gespräch mit Merkel am Donnerstagnachmittag von der Bundesregierung als "inoffiziell und vertraulich" angekündigt worden - ohne Pressetermin. Doch Macron will nicht darauf verzichten, von "großer Übereinstimmung" mit Merkel zu berichten.

Der Zeitpunkt für Macrons Besuch hätte nicht besser gewählt werden können. Am Vorabend hatte die Wahl in den Niederlanden den Vormarsch der Rechtspopulisten in Europa gestoppt. Das "Endspiel um Euuropa", wie es so oft genannt wird, folgt aber noch - am 23. April und 7. Mai in Frankreich, wenn sich Front-National-Chefin Marine Le Pen zur Wahl stellt. Vor allem gegen die Rechtspopulistin tritt Macron an.

Die Wahl in den Niederlanden wird von vielen als Signal für Frankreich gewertet - auch von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Das Wahlergebnis habe ihn glücklich gemacht, sagt er am Morgen nach der Wahl. "Ich bin sicher, das wird sich in Frankreich wiederholen." Gabriel empfängt Macron nach Merkel im Auswärtigen Amt. Er geht weit weniger dezent mit dem Besuch um als die Kanzlerin.

Man wolle sich nicht in den Wahlkampf einmischen, sagt der Außenminister zwar. Dann mischt er sich aber doch in ungewöhnlicher Deutlichkeit ein. "Du bist nach dem, was ich beobachte, in Frankreich der einzige Präsidentschaftskandidat, der einen klaren und unmissverständlichen Kurs für Europa fährt", sagt er zu Macron. "Europa braucht ein starkes Frankreich, braucht einen Präsidenten, der klar europäisch orientiert ist."

Für Macron hat Gabriel extra den Elysée-Vertrag von 1963 über die deutsch-französische Zusammenarbeit aus dem Archiv geholt. Die beiden Minister lassen sich damit ablichten und stehen anschließend lange Arm in Arm vor den Fotografen und Kameraleuten.

Merkel steht dagegen eisern zum Prinzip der Nicht-Einmischung in den Wahlkampf. Der konservative Kandidat François Fillon war auch schon bei ihr, noch bevor die Affäre um den Parlamentsjob seiner Frau ihn ins Stolpern brachte. Auch bei diesem Treffen gab es keinen gemeinsamen Pressetermin mit Merkel - und auch Fillon betonte Anfang dieser Woche noch einmal demonstrativ seine Gemeinsamkeiten mit Merkel, die zur gleichen europäischen Parteienfamilie gehört.

Die Kanzlerin vermeidet durch ihre Zurückhaltung eine Wiederholung der Situation im Jahr 2012, als sie offensiv für eine Wiederwahl von Nicolas Sarkozy warb und dessen sozialistischen Herausforderer François Hollande nicht in Berlin empfing. Der Start des neuen deutsch-französischen Tandems fiel dann mehr als rumpelig aus.

Was könnte Deutschland im Fall eines Wahlsiegs Macrons von seinem wichtigsten Partner erwarten? Der 39-Jährige schlägt einen Ton an, der in Berlin erst einmal gut ankommen dürfte. Offensiv wirbt er für ein besseres Verhältnis zu Deutschland. Er verspricht Reformen und solide Finanzen in Frankeich, das unter hoher Arbeitslosigkeit leidet und zuletzt 2007 die europäische Defizitgrenze eingehalten hatte. "Zuerst einmal muss Frankreich seine eigene Verantwortung übernehmen und sich reformieren", sagte er in einem ZDF-Interview vor der Reise.

Vor allem preist er sich als pro-europäischen Rettungsanker gegen einen Sieg der EU-Gegnerin Le Pen an: "Ich kämpfe jeden Tag, damit Frau Le Pen nicht gewählt wird." Umfragen sehen Macron für eine Stichwahl gegen die Front-National-Chefin deutlich vorn, inzwischen hat er die Rechtspopulistin selbst für den ersten Wahlgang eingeholt.

Ein atemberaubender Höhenflug eines Mannes, dessen "weder links noch rechts" positionierte Bewegung "En Marche!" nicht einmal ein Jahr alt ist. Die Rede war bereits von der "Rakete Macron", manche vergleichen ihn mit Obama oder Kennedy - oder mit dem früheren französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Auch der war 1974 als Kandidat eines liberalen, pro-europäischen Zentrums gewählt worden.

Das Phänomen Macron wäre allerdings kaum denkbar ohne die Krise der politischen Konkurrenz: Hollandes Sozialisten zerstritten, Fillon im Treibsand seiner Affäre. Für den Soziologen Hervé Le Bras ist Macrons Stärke durch den Effekt der Vorwahlen zu erklären, mit denen die Konservativen und die Sozialisten ihre jeweiligen Kandidaten bestimmten - und dabei jeweils Hardliner ins Rennen schickten: François Fillon und Benoît Hamon. "Wenn es eine "echte Rechte" und eine "echte Linke" gibt, schafft man einen großen Raum in der Mitte", sagte Le Bras der Deutschen Presse-Agentur.

Macron bespielt jedenfalls offensiv den Wunsch nach einem Neuanfang, will das alte konfrontative Rechts-Links-Schema in Frankreich überwinden. Die Ironie dabei ist, dass Macron eigentlich ein Musterbeispiel für die französische Elite darstellt. Er absolvierte die Verwaltungshochschule ENA, Frankreichs nationale Kaderschmiede, machte Karriere als Beamter. Nach einer Zeit als Investmentbanker bei Rothschild machte Präsident Hollande ihn erst zum Élyséeberater und dann zum Wirtschaftsminister.

Dies ist natürlich auch eine offene Flanke für Marine Le Pen, die "das System" als einen ihrer Lieblingsgegner ausgemacht hat. Andere werfen Macron politische Unreife vor oder vergleichen sein Auftreten mit dem eines "Fernsehpredigers". Sein Programm ist den einen zu wirtschaftsliberal, den anderen nicht reformfreudig genug. Doch bislang gelingt es ihm, mit seinem neuen Mittelweg zu punkten.