Kreisumlage wackelt noch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559863/

Der Protest der Gemeinden gegen die Höhe der Kreisumlage (Abgabe an den Kreis) ist zwar nicht so groß wie im vergangenen Jahr, aber die Reihen sind geschlossen. Gleich zweimal hat Frank Steffen die beiden Stellungnahmen zum Haushalt unterschrieben - einmal als Bürgermeister der Stadt Beeskow, das zweite Mal als Vorsitzender der Kreis-Arbeitsgemeinschaft, der alle Gemeinden angehören. Höflich bittet Steffen den Kreis darum, "den Hebesatz (für die Kreisumlage) für 2017 erneut auf 39,80 Prozent festzuschreiben." Schon bei Beibehaltung dieses Hebesatzes müssten die Gemeinden 7,5 Millionen Euro mehr als 2016 an den Kreis zahlen. Und weiter: "Obwohl ein Teil dieser Mehreinnahmen wieder an die Gemeinden zurückfließen, zum Beispiel in die Kitafinanzierung oder in die Familienzentren, stehen im Saldo dem Landkreis deutliche Mehreinnahmen zu Lasten der Gemeinden zur Verfügung." Mit der geplanten Erhöhung des Hebesatzes auf 40,3 Prozent würde der Kreis rund 78 Millionen Euro von den Gemeinden bekommen, 8,5 Millionen mehr als 2016.

Zwar bestimmten die Mitglieder des Kreisausschusses am Mittwochabend, dass der Haushalt am 29. März beschlossen werden soll, doch über die Höhe der Kreisumlage herrschte aufgrund der Einwände der Gemeinden, die ihnen erst jetzt auf den Tisch gelegt wurden, Unsicherheit. "Auch die CDU-Fraktion hat die Stellungnahme von Frank Steffen erhalten, aber wir haben dazu noch keine Entscheidung getroffen", sagte Rolf Hilke, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Philipp Zeschmann, Vorsitzender der Fraktion BVB/Freie Wähler, appellierte an alle Abgeordneten, der Erhöhung der Kreisumlage nicht zuzustimmen. "Hier geht es ja nicht um Kürzungen, sondern um Mehreinnahmen - und das auf dem Rücken zahlreicher notleidender Gemeinden." Artur Pech, Vorsitzender des Kreis-Finanzausschusses (Die Linke) konterte: "Wer die Kreisumlage verringern will, muss auch gleichzeitig sagen, wo die Ausgaben gekürzt werden sollen. Wir müssen erreichen, dass der Kreis seine Ausgaben erfüllen kann." Kreis-Finanzdezernent Michael Buhrke empfiehlt, "die Einwände zurückzuweisen."

In der Tat klafft im Entwurf des Kreisetats ein Defizit von 4,5 Millionen. Das würde noch größer, wenn der Hebesatz für die Kreisumlage nicht erhöht wird. Dabei greift der Kreis zur Absicherung der Investitionen (rund zehn Millionen Euro) bereits in die liquiden Mittel der Pensionsrücklagen. "Wir verringern den Finanzbedarf für Investitionen, indem wir uns Geld von uns selbst leihen", so Buhrke.

Insgesamt umfasst der Kreis-Etat rund 400 Millionen Euro. Das Jobcenter bekommt rund 109 Millionen, der Sozialbereich 66,3 Millionen Euro und die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 76,7 Millionen Euro. Für Personal werden 64,2 Millionen Euro ausgegeben.