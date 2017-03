Tage des Müll-Zwischenlagers wohl gezählt

artikel-ansicht/dg/0/

Wie der Rechtsanwalt des Betreibers beim Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam sagte, gebe es die Intention, auf der Fläche etwas anderes als bisher zu machen. Bereits jetzt passiere auf der Anlage nichts mehr, habe ihm sein Mandant mitgeteilt. Seit wann dies der Fall sei, wollte der Anwalt auf Nachfrage der BRAWO nicht sagen.

Über die Anlage in Bredow-Vorwerk, auf der nach Erkenntnissen des Landesamtes für Umwelt (LfU) sowohl Baumaterialien als auch Grünzeug zwischengelagert und teilweise zerkleinert worden waren, wurde in der vergangenen Woche am Verwaltungsgericht in Potsdam verhandelt. Dort wehrte sich der Betreiber gegen die Versiegelung der Grundstückszugänge durch das LfU.

Die Behörde sieht diese Art der Aussperrung offenbar als letztes effektives Mittel, um die von ihr seit Jahren angestrebte Schließung der Anlage durchzusetzen.

Im Rahmen der öffentlichen Verhandlung wurde dabei bekannt, dass sie daran bereits seit dem Jahr 2011daran arbeitet. Im Februar vor sechs Jahren erließ sie für die ohne Genehmigung betriebene Anlage eine Stilllegungsverfügung, die auch wirksam wurde. "Ab diesem Zeitpunkt war die Annahme von Abfällen untersagt", stellt das LfU auf Nachfrage klar. Um das Verbot durchzusetzen, erlegte sie dem Betreiber später ein Zwangsgeld von 5000 Euro auf - das dieser auch bezahlte. Von weiteren Maßnahmen sah die Behörde zunächst ab.

Denn es stand ernsthaft zur Diskussion, ob die Gemeinde Brieselang einen Bebauungsplan aufstellt, um diese Anlage genehmigungsfähig zu machen. Es gab dazu sogar einen ersten Beschluss der Gemeindevertreter. "Wir prüfen zwischenzeitig, ob eine Befreiung aus dem Landschaftsschutzgebiet möglich ist. Erste Kostenangebote haben wir auf dem Tisch liegen. Wir beraten dazu noch, eine Entscheidung gibt es aber noch nicht", so Brieselangs Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU).

Jahrelang schon war die Fläche für Gewerbe genutzt worden, ehe der Betreiber sie 2008 vom Treuhand-Nachfolger BVVG erwarb; jetzt allerdings lag sie in einem Landschaftsschutzgebiet. Mehr als diesen ersten Beschluss aber gab es nicht.

Als im Jahr 2014 absehbar war, dass die Gemeinde keinen Bebauungsplan beschließen würde, widmete sich das LfU wieder der Anlage und erließ eine Rückbauverpflichtung. Anschließend, so teilte das Amt auf Nachfrage mit, habe sich der Betreiber "um die Beräumung bemüht und ein Großteil der Abfälle auch tatsächlich beräumt". Später aber wollte man festgestellt haben, dass doch neue Abfälle angenommen und zerkleinert worden seien.

Das nun ebenfalls mit der Sache befasste Landeskriminalamt fand im Jahr 2015 mehr als 100.000 Kubikmeter Abfälle. Auch abfahrende Lkw seien gesehen worden. Alles Vorwürfe, die der Anwalt des Betreibers in der Verhandlung nicht stehenlassen wollte: Dass 2015 Material angenommen worden sei, sei nicht hinreichend dargelegt. Und auf dem Gelände selbst könnten Dinge ja transportiert werden.

Der Anwalt trat auch dem Behördenvorwurf entgegen, dass hier jemand ohne Beachtung der Gesetze und entgegen bestandskräftiger Verwaltungsakte einfach mache, was er wolle. Nach seiner Darstellung spielt auch das Verhalten der Gemeinde Brieselang eine Rolle. Er verwies auf Gespräche, eine planerische Grundlage für solch eine Anlage zu schaffen und die Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet herauszulösen.

Der Betreiber hatte dafür sogar ein Planungsbüro beauftragt. Schließlich wandte sich der Betreiber, der nicht zur Verhandlung gekommen war, auch an den Petitionsausschuss des Landtages, verwies auf 15 Mitarbeiter und einen hohen Jahresumsatz.

Auch Verwaltungsrichterin Birgit Bastian hatte den Betreiber so verstanden, dass er sich Hoffnungen auf ein Tätigwerden der Gemeinde machte. Für die Klagen gegen die Versiegelung des Grundstücks machte sie ihm aber wenig Hoffnung, sagte sie in der Verhandlung, weil die Stilllegungsverfügung aus dem Jahr 2011 bestandskräftig geworden sei. Das Urteil, das sie nun fällen muss, wird sie den Parteien in den nächsten Wochen zustellen. Garn (CDU) reagierte dazu zurückhaltend. "Wir selbst sind in dem Verfahren nicht involviert gewesen. Dennoch wissen wir natürlich von den Schwierigkeiten. Wir schauen uns deshalb natürlich sehr aufmerksam an, wie Gerichte in solchen Fällen entscheiden", sagte er zudem auf BRAWO-Nachfrage.