Vilnius (dpa) Die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite hat sich für eine weitere Stärkung der Nato-Ostflanke ausgesprochen. Angesichts der geopolitischen Dynamik und der Spannungen mit Russland sollte die Nato ihr militärisches Kommando näher an die östlichen Grenzen des Bündnisses verlegen, sagte Grybauskaite nach einem Treffen mit dem Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa, Curtis Scaparrotti, am Donnerstag in Vilnius.