Viele Anlagen standen still

Die IG Metall hatte Anfang der Woche zu dem Warnstreik aufgerufen. Es geht um 4,5 Prozent mehr Entgelt für zwölf Monate, die Weiterführung der Tarifverträge zur Altersteilzeit sowie einen Zukunftsdialog Jugend und Stahl. Die erste Tarifverhandlung in der ostdeutschen Stahlindustrie war laut der Gewerkschaft am 28. Februar in Berlin ohne ein Angebot der Arbeitgeber beendet worden. Holger Wachsmann zufolge sei es immer wieder wichtig, Zeichen zu setzen. Die geforderte Gehaltserhöhung hält er schon allein aufgrund der Inflationsrate für gerechtfertigt. "Und wenn bei EKO mehr verdient wird, dann haben ja auch viele andere etwas davon", sagte er mit Blick auf den Handel.

Peter Ernsdorf von der IG Metall Ostbrandenburg war sehr zufrieden mit der Resonanz der Streikenden in Eisenhüttenstadt. Etliche Betriebe hätten sich solidarisch gezeigt und sich am Streik beteiligt. Ob es erneut einen Warnstreik geben wird, macht er vom Fortgang der Tarifverhandlungen am 21. März in Berlin abhängig.