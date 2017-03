GÃ¤rten weichen Neubauten nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Neuglobsow/Menz (mo) Der Beschluss zum Bebauungsplan für die Gärten am Forststeig habe Gültigkeit. Das Areal bleibt Bauland. Allerdings sei die Vermarktung für drei Jahre ausgesetzt worden. Das sagte Amtsdirektor Frank Stege auf eine Nachfrage des Neuglobsowers Steffen Konwinski. Der Ortsbeirat habe eingeschätzt, dass die Wohnungen der Gewo ohne zugehörige Gärten schlecht vermietbar sind. Deshalb sei die Regelung in Absprache mit der Gemeindevertreterversammlung getroffen worden. Die Wohnungen würden attraktiver. Für die Gewo bedeutet es Sicherheit, erklärte Gemeindebürgermeister Wolfgang Kielblock.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559870/

Vorstoß für Bauland im Außenbereich

Langfristig soll sowohl in Neuglobsow/Dagow als auch in Menz aber weiteres Bauland ausgewiesen werden. "Es wird ein sehr langer Weg", erklärte Stege. Wunsch sei es aber, 7 000 Quadratmeter Flächen im Außenbereich zum Bauland zu erklären. Innerhalb der Gemeinde Stechlin sind Grundstücke knapp geworden. Die Vermarktung des Baugebietes Menz-West stockt aufgrund einer Firmeninsolvenz seit langem. Grundstücke in Neuglobsow waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Beispiel dafür war der Arnim T. Wegner-Weg.

Steffen Konwinski fragte im Zuge dessen, wo das Geld aus der Grundstücksvermarktung eingesetzt worden sei. "Meines Erachtens ist nicht viel passiert." Dem widersprach Stege, in Neuglobsow sei in den vergangenen Jahren einiges passiert. "Die Mittel aus dem Verkauf werden natürlich für Investitionen vorgehalten." Die Prioritäten legt - wie in allen Dörfern der Gemeinde Stechlin - der Ortsbeirat fest.