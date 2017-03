Weniger Straftaten im Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die Polizei im Havelland hat im vergangenen Jahr weniger Straftaten registriert als 2015. Erfasst wurden insgesamt 10.428 Fälle, ein Jahr zuvor gab es noch 10.866 kriminelle Vorkommnisse. Und: Die Aufklärungsquote ist von 49,8 auf 50,6 Prozent gestiegen. Die Polizeidirektion West, die am Donnerstag die Zahlen in Brandenburg an der Havel vorgestellt hat, kann somit auf eine weitgehend positive Bilanz verweisen, zumal auch die Gewaltstraftaten zurückgegangen sind.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559873/

Peter Meyritz, Leiter der Polizeidirektion West, zeigte sich zufrieden. Er sagte: "Unser Ziel des vergangenen Jahres, die Aufklärungsquote zu steigern, haben wir erfolgreich erreicht. Besonders erfreulich ist zudem ein deutlicher Rückgang der Wohnungseinbruchsdiebstähle, um 162 auf 355 Fälle imZugleich konnte eine Steigerung der Aufklärungsquote von 7,9 auf 62,8 Prozent erreicht werden." Das werden insbesondere die Falkenseer, Dallgower und Schönwalder mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen, schließlich ist der Berlin nahe Raum besonders von Einbrüchen betroffen. Der Leiter der Kriminalpolizei in der Polizeidirektion, Kriminaldirektor Sven Mutschischk sagte: "Obwohl wir einen Rückgang der Fallzahlen im Bereich der Wohnungseinbruchsdiebstähle feststellen können, werden wir auch in diesem Jahr weiter intensiv Präventionsarbeit leisten und die Bevölkerung sensibilisieren, verdächtige Beobachtungen zeitnah der Polizei zu melden. Nur so kann die Polizei schnell reagieren und erfolgversprechende Fahndungsmaßnahmen einleiten. Aber auch im Bereich der Anzeigenaufnahme und Spurensicherung vor Ort werden wir an der Weiterqualifizierung unserer Beamten arbeiten."

Ohnehin hat es mit 4.564 Fällen deutlich weniger Diebstähle im Bereich der Polizeiinspektion Havelland gegeben als 2015, summa summarum 500 weniger. Während es verminderte Autodiebstähle (119) gegeben hat, stieg die Zahl der Fahrraddiebstähle im Havelland dagegen auf 977 erneut leicht an.

Und die Gewaltkriminalität? Die ist hierzulande rückläufig. So wurden 2016 265 Fälle insgesamt verzeichnet, 31 Fälle weniger als ein Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote lag bei 79,6 Prozent. Mordfälle & Co. hat es im vergangenen Jahr dagegen keine gegeben. 2015 waren noch vier Menschen getötet worden. Auch die Raubüberfälle haben sich vermindert von 62 auf 55 Fälle. Die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen ist ebenfalls leicht rückläufig. Hingegen wurden 16 Fälle von sexueller Nötigung oder Vergewaltigung registriert. Die Aufklärungsquote wurde mit 56,3 Prozent angegeben.