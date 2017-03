Dow nach Fed-Entscheidung im Aufwind

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) An den US-Börsen hat es an neuen Impulsen gefehlt. Der Dow Jones Industrial scheiterte früh an der hohen Hürde von



21 000 Punkten, an der ihn die Kräfte verließen. Am Ende gab der Leitindex knapp um 0,07 Prozent auf 20 934 Zähler nach. Der Euro blieb gefragt. Mit zuletzt 1,0766 US-Dollar knüpfte er am Tag nach dem US-Zinsentscheid an seine jüngsten Gewinne an.