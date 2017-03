Angriff auf Podestplätze

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Für vier Barnimer Ju-Jutsu-Kämpfer startete gestern der Flieger in Richtung Griechenland. In Athen findet die Junioren-Weltmeisterschaft im Ju-Jutsu-Fighting statt. Alle vier können sich Hoffnungen auf eine Medaille machen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559876/

Top in Form: Benjamin Vach, Lukas Wittich und Fabian Fünfstück (v.l.) reisten zur Junioren-Weltmeisterschaft im Ju-Jutsu nach Athen, die am kommenden Wochenende beginnt. Es fehlt Maximilian Pick

Top in Form: Benjamin Vach, Lukas Wittich und Fabian Fünfstück (v.l.) reisten zur Junioren-Weltmeisterschaft im Ju-Jutsu nach Athen, die am kommenden Wochenende beginnt. Es fehlt Maximilian Pick © MOZ/Sergej Scheibe

"Alle haben die Chance, es auf das Podium zu schaffen", ist Laurenz Becker überzeugt. Der 18-Jährige trainiert gemeinsam mit Chris Schönau und Charlotte Wittich die Kämpfer des 1. Ju-Jutsu-Vereins Bernau. "Es wird von der Tagesform und vom Gegner abhängen", weiß Becker. "Und davon, wie sie ihre Nervosität in den Griff bekommen. Nicht wahr Fabian?", fragt er lachend in Richtung von Fabian Fünfstück. Der ist der Einzige, der schon WM-Erfahrung mitbringt. Fabian war bereits bei zwei Weltmeisterschaften in Athen und in Madrid dabei, wo er jeweils Siebter wurde. "Da war ich leider immer sehr nervös", erklärt er. Nun hofft der 18-Jährige, der das Oberstufenzentrum Barnim besucht, dass ihm die Erfahrung helfen und Sicherheit geben wird. "Einen Podestplatz habe ich mir definitiv vorgenommen", gibt er sich kämpferisch. "Ich fühle mich fit." Er wird nur in Begleitung seines Trainers nach Athen reisen.

Einen ganzen Familien-Fanclub nimmt dagegen Lukas Wittich mit. Seine großen Schwestern Luise und Charlotte haben schon so einige Titel abgesahnt. "Ich denke, die werden mir noch ein paar entscheidende Tipps geben können", sagt der 16-Jährige, der in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo antreten wird. Seine Schwester Julia und sein Vater komplettieren den Wittich-Fanclub. Zusätzlichen Druck mache ihm der familiäre Beistand nicht, sagt Lukas. "Ich freue mich, dass sie mitkommen." Auch für ihn wäre ein Podestplatz ein Traum. "Aber das ist meine erste WM, die Konkurrenz ist hart. Mal sehen, wie das wird."

Auch der Dritte im Bunde beim 1. Ju-Jutsu-Verein Bernau bekommt geschwisterliche Unterstützung: Benjamin Vach. Sein großer Bruder Fridolin wurde bereits Junioren-Weltmeister und ist sein Trainer. "Ein bisschen Druck hat man da natürlich schon", gibt er zu. Aber immerhin kann Benjamin selber auch schon so einige Erfolge vorweisen, so zum Beispiel Platz eins bei den German Open sowie Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften. Seine Ziele für Athen: "Ich möchte ein bis zwei Kämpfe gewinnen", sagter der 16-jährige Schüler, dessen Stärke der Part eins ist.

Ebenfalls auf den Weg nach Griechenland gemacht hat sich Maximilian Pick vom PSV Basdorf. Der 17-Jährige ist amtierender "Barnimer Sportler des Jahres" und wurde bereits Jugendeuropameister U18. Ein Titel bei den Weltmeisterschaften wäre auch für ihn ein weiterer sportlicher Höhepunkt seiner noch jungen Laufbahn. Die Barnimer werden alle in der Kategorie Ju-Jutsu-Fighting an den Start gehen.