Deutsche Einzelmeisterschaften im Terminplan

Mittendrin waren auch sieben Spieler des TTC Finow. Gabriele Kirsten, Katrin Dornemann, Anka Mutke, Erik Kirsten, Holm Kirsten (alle Ü 50), André Fehlinger (Ü 40), und Siegfried Lemke (Ü 75) traten in der Hauptstadt an. Dabei zeigten die Finower, dass sie sich vor den besten Tischtennisspielern aus ganz Norddeutschland nicht verstecken brauchen. Bis auf André Fehlinger, belegten alle Finower Platz 1 oder 2 in der Vorrundengruppe und zogen in die K. o.-Runde ein. Hier war genauso wie für Gabriele Kirsten, auch für ihren Ehemann Holm Kirsten nach dem Achtelfinale das Turnier beendet. Holm wurde im Achtelfinale vom ehemaligen Stahnsdorfer Oberligaspieler Karsten Fischer gestoppt, der dann im Viertelfinale auch Erik Kirsten aus dem Turnier warf.

Katrin Dornemann stand bei den Seniorinnen schon kurz vor dem Halbfinaleinzug, doch verlor am Ende noch knapp mit 2:3 ihr Viertelfinalmatch. Ins Halbfinale einziehen konnte Anka Mutke. Auch wenn sie den Finaleinzug verpasste, war sie glücklich über die erreichte Bronzemedaille und die damit verbundene Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Auch das Finower Urgestein Siegfried Lemke konnte sich für die nationalen Titelkämpfe qualifizieren. Er scheiterte erst im Finale in knappen Sätzen gegen seinen Dauerkonkurrenten aus Berlin, Uwe Wienprecht mit 1:3. Gemeinsam gewannen beide, die im letzten Jahr zusammen Doppel-Weltmeister geworden sind, den Norddeutschen Meistertitel im Doppel. Den 3. Platz im Doppel konnte das eingespielte Brüder-Duo Holm und Erik Kirsten belegen. Einen großartigen 1. Platz belegten Anka Mutke und Erik Kirsten im gemischten Doppel.