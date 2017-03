Computer ergänzt Frühförderung

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Vor allem für die frühkindliche Förderung wird der Computer eingesetzt, den der Eberswalder Rotary-Club am Donnerstagmorgen in der Kita "Arche Noah" übergeben hat. Die Spende geht auf eine Initiative des Clubpräsidenten Volker Thieß zurück, der sich vorgenommen hat, in seiner auf zwei Jahre befristeten Amtszeit die von der evangelischen Kirchengemeinde Finow getragene Einrichtung im Brandenburgischen Viertel besonders zu unterstützen. "Das Wohngebiet ist ein sozialer Brennpunkt, hier leben viele Menschen, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen", sagt der Präsident des Rotary-Clubs, der in Eberswalde knapp 50 Mitglieder hat.

Für die Kita-Leiterin Petra Boden ist der neue Computer insbesondere deshalb wichtig, weil er die frühkindliche Förderung in ihrem Haus auf eine qualitativ höhere Stufen stellen wird. "Wir setzen die Technik ein, um unser Angebot auszubauen", sagt die Kita-Leiterin. In der Einrichtung betreuen 17 Erzieherinnen und ein Erzieher aktuell 163 Mädchen und Jungen, von denen neun besondere Hilfe benötigen, um rechtzeitig für die Schule fit gemacht werden zu können. Dies ist der Part von Susanne Mach, die seit vier Jahren die frühkindliche Förderung in der Kita "Arche Noah" verantwortet. "Der Bedarf dazu wird vom Barnimer Gesundheitsamt festgestellt, zu dem die Kinder auf Anraten des Kita-Personals oder der Eltern geschickt werden", sagt sie. Mit den Kleinen, die ihren Altersgenossen motorisch oder beim Sprechen hinterherhinken können, arbeitet sie in einem Mix aus Bewegung und Tätigkeiten in Ruhe. "Die Kinder turnen auf Matten oder malen Bilder aus", nennt Susanne Mach zwei von vielen möglichen Beispielen.

Den neuen Computer im Wert von 500 Euro hat Roland Kaul beschafft, aufgestellt und angeschlossen. Der Inhaber eines PC-Notdienstes in Eberswalde ist Mitglied im Rotary-Club und hat sich verpflichtet, den Rechner und die aufgespielten Programme für die Kita "Arche Noah"kostenfrei zu warten.

Damit liegt er voll und ganz auf der Linie des Eberswalder Rotary-Präsidenten, der findet, dass in der Kita etliche Probleme auftreten, die überall auf der Welt zu beklagen sind. "Da geht es unter anderem um die keineswegs immer einfache, aber ungemein wichtige Integration von Flüchtlingen oder um die Armut", betont Volker Thieß. "Hier helfen wir vor der eigenen Haustür", sagt der Geschäftsführer von Brillen-Berger in Eberswalde.

Demnächst werde der Club noch eine Rutsche auf dem Hof der Kita "Arche Noah" in Ordnung bringen und in diesem Zusammenhang auch das Umfeld neu gestalten", kündigt Volker Thieß an. Dies sei mit den Mitgliedern längst vereinbart.