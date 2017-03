Unterhaltsamer Sport-Krimi

artikel-ansicht/dg/0/

Dass der Gast unbedingt gewinnen musste, um den Bronzerang im Blick zu behalten, war den Angermünder Mädels bewusst. Gleichzeitig wollten sie natürlich ihr letztes Heimspiel erfolgreich gestalten. Die Spannung war also vorprogrammiert und sollte tatsächlich über 50 Minuten halten.

Dem HCA gelang der bessere Start: Von Lea Nedlin sicher verwandelte Siebenmeter und eine 3:1-Führung standen zu Buche. Nedlin war es jedoch auch, die geniale Aktionen durch Fehlpässe zunichte machte. Die hohe Fehlerquote erlaubte es den Gästen, ständig auf Tuchfühlung zu bleiben - entweder durch schnelle Angriffe oder durch eine Spielerin, die Hüftwürfe in Perfektion praktizierte. Eine wieder klasse haltende Melina Beutler ließ aber nie einen Rückstand zu. So waren immer wieder auch tolle Anspiele und herrlich vorgetragene Parallelstöße zu beobachten.

Ein starker Gegner aus dem Landessüden bot stets Paroli. Dem HCA-Coach war wichtig, dem ungewöhnlichen Gefühl einer vollen Ersatzbank Rechnung zu tragen - so führte er Spielerinnen nach langer Verletzungspause (wie Sarah Pelka) durch Einsatzzeiten wieder heran. Sie dankte es mit einer guten Leistung und fügte sich harmonisch ein. Zur Halbzeit gab es ein Zwei-Tore-Plus für den HCA.

Auch wenn es für Elisa Branding, Josy Klockow & Co ungewohnt war, nicht durchzuspielen, musste fast jeder der Dauerkämpfer einmal auf die Bank. Nedlin konnte beispielsweise 14 Tage nicht trainieren, Brandings Einsatz stand bis zum Morgen auf der Kippe. Hinzu kam großer schulischer Druck bei einigen - schon ergeben sich komplett andere Sichtweisen auf einzelne Leistungen. Nur Lena Hoffmann zeigte sich einmal mehr in absoluter Topform.

Aufgrund der Tabellensituation konnte der Verantwortliche Variantenreichtum fördern. So sah man eine starke Lilu Tech erstmals auf Rückraummitte, Lilian Guse, Pia Müller oder Marie Svarovsky agierten am Kreis. Alle taten ihr Möglichstes. Es war durchaus schmerzvolle Arbeit und "kein Austausch von Zärtlichkeiten" (Branding mit blutender Nase und aufgeplatzten Lippen, Trettin mit Schlägen im Gesicht). Der Gegner bekam auch drei Zeitstrafen, die der HCA aber nur bedingt nutzte. Immer wieder konnte Doberlug anschließen oder ausgleichen.

So gab es am Ende ein gerechtes Remis. Auch wenn sich die Angermünder Mädels sehr über vergebene Chancen ärgerten, gab dieses Spiel doch auch genügend positive Hinweise, wo der Weg hinführen kann, wenn alle bereit sind, weiter an sich zu arbeiten. Am Wochenende geht es zum letzten Spiel der Saison nach Falkensee (5.). Dort haben die Uckermärkerinnen noch eine Rechnung offen. Der Coach hofft auf eine gesunde Truppe und nochmals auf eine Leistungssteigerung des Vizemeisters.

HC Angermünde: Melina Beutler, Lilu Tech (1 Tor), Lena Hoffmann (4), Lilian Guse, Elisa Branding (2), Lea Nedlin (12), Alina Trettin (1), Sarah Pelka (1), Josy Klockow, Marie Svarovsky, Pia Müller