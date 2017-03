Hallenbad: Seniorenbeirat bleibt fassungslos

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559881/

"Es ist im Prinzip so, dass diejenigen Fraktionen, die von Anfang an gegen das Hallenbad waren, Möglichkeiten suchen, das Projekt zu verzögern. Es wird einfach alles in Frage gestellt. Das ist nicht hinnehmbar", sagte sie mit Nachdruck. Kleinert ist mit Blick auf die Frage, ob man mit den Kritikern noch ins Gespräch kommen kann, "etwas hilflos". Sie werde eigenen Angaben zufolge "sehr oft" von enttäuschten Menschen auf der Straße angesprochen und mit der Frage konfrontiert, warum das Projekt ins Stocken geraten sei?

Auch Hans-Ulrich Rhinow, Mitglied im Seniorenbeirat, sprach von einem "unerwarteten und unverständlichen Beschluss" der Stadtverordnetenversammlung. "Wir wissen schon länger, dass einigen möglicherweise badeunlustigen Abgeordneten ein gewiss teures Hallenbad in Falkensee unversöhnlich schwer im Magen liegt. Jeder informierte Bürger weiß normalerweise von Anfang an, dass der Unterhalt eines Bades teuer ist und einkalkuliert gehört", sagte er mit Blick auf den bekanntermaßen vorausgesagten Zuschuss in Höhe von einer Million Euro pro Jahr. Dass auch in Elstal möglicherweise ein Bad entstehen könnte, habe "neue Munition gegen das fällige Hallenbad in Falkensee" geliefert, obgleich dort nichts Vergleichbares geplant ist. Rhinow bezeichnete die Irrungen und Windungen der Politik von CDU, Grüne und FDP als "Kringelspiel".

Obgleich das natürlich nicht gut ankommt, zumal bei einem Millionenprojekt ein kritisches Hinterfragen stets vonnöten ist, sagte er: "Ich wünschte mir jetzt, dass die 8000 Falkenseer unverzüglich zum nächsten Frühlingsfest eine Demonstration für ein Hallenbad in Falkensee planen. Spätestens bei den nächsten Wahlen der Abgeordneten sollten die Falkenseer die Parteizugehörigkeit der Kandidaten kritischer prüfen", meinte er.

Nachdem zuletzt auch der Bundestagsabgeordnete Harald Petzold (Linke) von einer Hinhaltetaktik gesprochen hatte (BRAWO berichtete), wollte das Amid Jabbour, Fraktionsvorsitzender der FDP in der SVV, indes nun nicht einfach so stehen lassen. Er sprach von "populistischen Parolen" im Vorfeld der Bundestagswahl. "Fakt ist, dass die Stadtverordneten auf Antrag von Bürgermeister Heiko Müller den Start eines Bebauungsplanverfahrens für das geplante Hallenbad beschließen sollten - ohne zuvor die Annahmen aus der Machbarkeitsstudie der beauftragten Firma kplan auch nur ein einziges Mal in einem gewählten Gremium beraten und auf ihre Plausibilität geprüft zu haben. Immerhin berücksichtigt das Gutachten weder die Pläne von Robert Dahl für ein Freizeitressort mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro, noch bezieht das Gutachten das Freizeitbad ,Der Turm' in Oranienburg beziehungsweise das im Mai in Potsdam neu eröffnende Sport-und Freizeitbad ,blu' als Konkurrenten ein. Ganz zu schweigen davon, dass der Bürgermeister in Anerkennung der Realitäten vorsichtshalber seit Neuestem nicht mehr von einem ,Bad für alle' spricht, sondern die Zahl der Zielgruppen und Angebote ganz erheblich eingedampft hat", so Jabbour. Von einem Politiker der Linken erwarte er zumindest so viel Realitätssinn, dass er eine Investition von rund 15 Millionen Euro Gesamtkosten und dem jährlichem Zuschussbedarf "nicht ohne vorherige intensive Diskussion der Annahmen eines beauftragten Gutachtens durchwinken würde". "Alles andere ist unlauter!"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler pflichtete ihm bei. Für ihn sei es wichtig, dass ein solches Projekt von Anfang an nicht auf tönernen, sondern auf sicheren Füßen stehen müsse. "Eine Investruine kann auch Falkensee nicht gebrauchen", betonte er.