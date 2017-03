Zoll warnt vor neuer Masche

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Nachdem in den vergangenen Wochen die Polizei immer wieder vor dem so genannten Enkeltrick gewarnt hat und zahlreiche Vorfälle hier in Oberhavel meldete, macht die Generalzolldirektion jetzt auf zwei neue Betrugsmaschen aufmerksam. Demnach gehen in einem neuen telefonischen Betrugsversuch Anrufe ein, bei denen eine automatisierte Ansage Auskunft über angeblich laufende Vollstreckungsverfahren verlangt. Die Ansage vermittelt den Eindruck, dass es sich um einen offiziellen Anruf des Zolls handelt und fordert zur Herausgabe von Informationen auf.