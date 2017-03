Tagesform entscheidet

artikel-ansicht/dg/0/

Und wieder ein Abendspiel für Preussen Eberswalde! Doch Vorsicht ist angesagt! Der heutige Gastgeber, der derzeitige Tabellenletzte SV Falkensee/Finkenkrug, ist äußerst unberechenbar. Die Randberliner haben zwar erst zwölf Zähler auf dem Konto, könnten mit einem Heimdreier gegen die Elf von Trainer Frank Rohde und zwei Siegen in den noch ausstehenden beiden Nachholspielen, bis auf einen Punkt zu den Eberswaldern aufschließen. Doch man darf auch nicht verschweigen, dass der letzte Sieg der Gastgeber in einem Meisterschaftsspiel schon lange zurückliegt. Der war am am 14. Oktober beim 3:0 gegen den RSV Waltersdorf. Seitdem gelang ihnen kein Dreier mehr, lediglich drei Unentschieden brachten Punkte. Anpfiff des Spiels ist um 19.30 Uhr auf dem Falkenseer Sportplatz Leistikowstraße.

Es ist für Rohde die Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte als SV FF-Coach (2012 bis 2015). Im November 2015 übernahm Rohde dann das Amt beim Brandenburgliga-Team der Preussen. Die Gastgeber ihrerseits werden seit dieser Saison von Steffen Borkowski gecoacht, der mit seiner Elf zuletzt beim knappen 2:3 beim MSV Neuruppin einen starken Eindruck hinterließ. Ein ähnlich umkämpftes Spiel erwartet heute die Eberswalder.

Die Bilanz seit 2010 zwischen beiden Kontrahenten ist fast ausgeglichen. Aus Sicht der Preussen: fünf Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen. Der SV FF könnte mit einem Heimsieg somit gleichziehen. Drei Punkte für den Klassenerhalt gegen die Gäste sind für die Gastgeber-Elf auf jedem Fall zum Überleben in der Liga fast zwingend notwendig. Zuversicht auf einen Sieg schöpft der Tabellenletzte auch aus dem 2:1-Hinspielsieg im Westendstadion.

Da beide Teams bisher mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, in der Abwehr zu instabil (SV 33 Gegentreffer/FV 32) agieren und in der Offensive es an Durchschlagskraft vermissen lassen (SV 17 Tore/FV 24), sollte der Spielausgang heute von der Tagesform abhängen. Der letzte Auswärtssieg der Eberswalder beim SV FF datiert übrigens vom 21. September 2012 (3:2).

Nicht ganz sorgenfrei reisen heute die Barnimer zum Schlusslicht. Mit dem verletzten Rico Musick und dem gesperrten Nick Lange (nach 5. Gelben Karte) sind gleich zwei wichtige Spieler zu ersetzen. Zuversichtlich macht die Gäste anderseits die Rückkehr von Kristian Stelse in die Innenverteidigung. Gleich in seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr spielte Preussen ohne Gegentreffer gegen den Oranienburger FC (0:0). Ein weiterer ganz wichtiger Rückhalt im Eberswalder Spiel ist zudem der erfahrene 1,87 m große 30-jährige Torwart Lennard Peter.

In Falkensee gilt aber für die Rohde-Elf, endlich nach vorn erfolgreicher aufzutrumpfen. Dann sollten Punkte drin sein, die auch nötig sind. Wenn die beiden direkten Tabellennachbarn, Neustadt und Miersdorf/Zeuthen selbst gewinnen sollten, könnten beide somit zu den Waldstädtern aufschließen, wenn die wiederum ohne Zähler bleiben. Aber soweit will es Preußen gar nicht erst kommen lassen.

1. VfB Krieschow1745:2440

2. MSV Neuruppin1845:2734

3. Ludwigsfelder FC1736:2333

4. TuS Sachsenhausen1835:2231

5. RSV Waltersdorf1734:2330

6. Oranienburger FC Eintracht1736:2729

7. Union Klosterfelde1735:2628

8. Einheit Bernau1729:2225

9. BSV Guben Nord1727:2220

10. Stahl Brandenburg1827:3620

11. Preussen Eberswalde1824:3219

12. Schwarz-Rot Neustadt1831:4716

13. Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1722:4216

14. Werderaner FC Viktoria1817:3514

15. FC Eisenhüttenstadt1820:3914

16. SV Falkensee-Finkenkrug1617:3312