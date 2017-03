Voltigier-Duo nominiert

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Das Juniordoppelteam im Voltigieren vom Reitverein Integration Bernau, Diana Harwardt und Peter Künne, sind für den "Preis der Besten" in Warendorf nominiert. Dieser wird mit den anderen Reitsport-Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit am 20./21. Mai in Warendorf ausgetragen. "Das ist ein riesen Erfolg, dort nominiert zu werden", freut sich Longenführer Hendrik Falk.