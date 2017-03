Brand zerstört Erdgeschosswohnung

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Bei einem Wohnungsbrand, der aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus an der Spechthausener Straße im Schorfheider Ortsteil Finowfurt ausgebrochen ist, hat sich der dort allein lebende Mieter eine Rauchgasvergiftung zugezogen und muss im Krankenhaus behandelt werden. Die im Erdgeschoss liegende Ein-Raum-Wohnung kann fürs Erste nicht mehr genutzt werden, alle anderen Wohnungen sind nicht betroffen. Zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben. "Die Kripo ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte", sagt Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder).