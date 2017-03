Neue Anlaufstelle für Jobsuchende

artikel-ansicht/dg/0/

In der Seelower Rathausgasse stehen der Akademie seit Beginn dieses Jahres nun vier Schulungsräume zur Verfügung. Neu im Team sind der Ausbilder und Coach Robert Nothe, der die Seminarteilnehmer fachlich betreut und ihnen Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern vermittelt, sowie die Sozialpädagogin Viola Krüger. Sie sorgt dafür, sogenannte Vermittlungshemmnisse der Teilnehmer abzubauen, ist Ansprechpartnerin für Sorgen, die von der Teilnahme an einem Kurs abhalten könnten, erklärt Lassek.

Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen bietet die TÜV Rheinland Akademie in Seelow in den Bereichen Sicherheit, Reinigung, Lager, Landwirtschaft und Bedienberechtigungen an. Unter letzteres fallen etwa Scheine für Bagger, Radlader, Gabelstapler oder Kettensäge. Um an den Kursen teilnehmen zu können, benötigen Arbeitsuchende einen Bildungsgutschein vom Jobcenter oder der Arbeitsagentur, den sie bei einem Bildungsträger ihrer Wahl einlösen können. Zusätzlich gibt es Ausschreibungsverfahren der Arbeitsagentur, an der sich Bildungsträger beteiligen und ausgewählt werden. In dem Fall werden Teilnehmer von der Agentur der Maßnahme eines Trägers zugeteilt. "Vorab findet mit jedem Kunden ein Beratungsgespräch statt", betont Lassek. So können Ziele konkret definiert werden. Während einer Maßnahme werde bereits Kontakt zu Arbeitgebern gesucht - die Akademie hat ein Netzwerk mit Unternehmen aufgebaut, um möglichst viele Absolventen zu vermitteln.