Konzerthalle wird gefeiert

Wenn die Frankfurter am Sonnabend den 50. Geburtstag ihrer Konzerthalle feiern, dann werden sie das in einem sehr, sehr gut besetzten Saal machen. Denn: "Die Nachfrage nach den Eintrittskarten ist sehr gut", weiß Rudolf Tiersch, Chordirektor der Singakademie, "und ich freue mich wirklich sehr über dieses Interesse. Denn das zeigt, dass unsere Konzerthalle den Frankfurtern am Herzen liegt."

Dabei war das Sonderkonzert relativ kurzfristig angesetzt worden. Denn wie viele andere Musikfreunde hatte auch Rudolf Tiersch fest damit gerechnet, dass das Jubiläum der Konzerthalle während der Musikfesttage an der Oder entsprechend gewürdigt würde. Als klar war, dass dieses Jubiläum nicht berücksichtigt worden war, sprang im Januar die Singakademie und namentlich Rudolf Tiersch ein und initiierte das Sonderkonzert.

Partner fand die Singakademie beispielsweise in der Sparkasse Oder-Spree, die einen Teil der Kosten trägt. Partner fand der Verein mit seinen fünf Chören im früheren Konzerthallendirektor Wolfgang Jost, in Wilfried Pröger, einst Stadtrat für Kultur, in Orgelbaumeister Peter Fräßdorf und im Architekten Hans Albeshausen - sie alle erzählen von ihren Beziehungen zur und Erlebnissen mit dem Konzerthaus. Und einen Partner fanden die Veranstalter in Matthias Eisenberg, bis zu seiner Ausreise 1986 Gewandhausorganist in Leipzig, der auf der Sauer-Orgel Werke von Max Reger sowie von Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach spielen wird.

Die Chöre der Singakademie gestalten einen Streifzug durch die Musikgeschichte der Konzerthalle. Der Bogen wird dabei gespannt von Mozarts "Missa brevis" über Dvorák, den "Gefangenenchor" aus Verdis Oper "Nabucco" und Bachs Motetten und Choräle bis hin zu "Der einfache Frieden" und zum "Kranichlied" des Frankfurter Autorenpaares Helga Glöckner-Neubert und Gottfried Glöckner.

Der Eintrittspreis von 5 Euro ist übrigens dem Kartenpreis im Jahr 1967 - 5 Mark - nachempfunden. Zusätzlich wird um 5 Cent "Kulturbeitrag" (in der DDR waren 5 Pfennig obligatorisch) zur Deckung der Unkosten gebeten - und wer möchte, darf auch mehr spenden.

Sonnabend, 15 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 5,50 Euro, an der Tageskasse 5 Euro. Vorverkauf: MOZ-Ticketservice, Paul-Feldner-Straße 13, Frankfurt, Telefon 0335 66599558